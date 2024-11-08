Расклад на Итоговый: 75% на победу Синнера или Алькараса, шанс на победу россиянина – 14%

В Турине 10 ноября стартует Итоговый турнир ATP. В первом матче сразу сыграет Даниил Медведев – против Тэйлора Фрица. Россиянин в этот раз – только четвертый фаворит в линии букмекеров.

Год в мужском теннисе прошел без крупных сенсаций. Возможны ли сюрпризы в Турине?

2024 год – стабильность: самый большой коэффициент сыграл из-за Фрица

Янник Синнер начинал свой пока лучший сезон в карьере в иерархии букмекеров ниже Даниила Медведева. Например, еще в декабре 2023 года можно было поймать коэффициент 10.00 на победу итальянца на Australian Open.

В преддверии старта первого турнира «Большого шлема» Янника уже вели третьим в скромном диапазоне 6.00-7.00. В январе букмекеры еще верили в доминирование Джоковича. Коэффициент на титул в Австралии даже не превышал 2.10.

Начиная со второго турнира «Большого шлема», у букмекеров сложилась стабильная тройка фаворитов, а Медведев возглавил группу преследователей в линии, но уже с двузначным коэффициентом. В Париже все прошло стабильно – Алькарас забрал титул за 3.75.

Победа испанца на «Уимблдоне» – не сенсация: коэффициент был даже ниже, чем в Париже (3.40), хотя Карлоса и ставили вторым после Синнера. Джокович был третьим и чуть превзошел прогноз аналитиков, выйдя в финал.

Интересно, что в США Синнер на фоне допингового скандала повысился в линии до 4.50. Шансы Джоковича в линии даже оценивались чуть лучше, а первым фаворитом турнир начинал Карлос Алькарас. Получилось, что Янник выиграл второй мэйджор, выпрыгнув из-за спин серба и испанца, хотя и не по сенсационному коэффициенту.

Главный прорыв US Open – история Тэйлора Фрица. Американца даже в финале ждали за 25.00. Такой коэффициент в итоге и сыграл.

На Итоговом – 25% для всех остальных

Аналитики, естественно, не верят в сенсации и до турнира. Букмекеры ожидают победу либо Синнера, либо Алькараса с вероятностью в 75%. Остальным вежливо выделили 25% на всех.

Даниил Медведев стоит в линии выше Тэйлора Фрица. Букмекеры предполагают, что россиянин дойдет до встречи с Карлосом Алькарасом со второго места.

А вот ниже Рублева в общей линии оценили только Каспера Рууда. Норвежцу предсказывают три поражения и тотальный провал во всех матчах. Например, в стартовой игре с Алькарасом коэффициент на Каспера поднялся уже до 6.70.

Зверев – прогресс года

Любопытно посмотреть на динамику за сезон. Наибольший прогресс по коэффициентам у Александра Зверева. Год назад немец был явным аутсайдером за 20.00, а сейчас впереди него только Синнер и Алькарас.

Падение года вовсе не Медведев – Стефанос Циципас. Грек до Итогового-2023 шел четвертым за 15.00, а в 2024 году переживает тяжелый кризис, располагаясь за пределами топ-10.

Ставочная вики Спортса

Фото: Gettyimages /Elsa / Staff, Daniel Pockett / Stringer; IMAGO/Juergen Hasenkopf /Global Look Press