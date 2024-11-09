Бонзи выиграл титул в Меце. До этого турнира у него не было ни одной победы на уровне тура в сезоне
124-я ракетка мира Бенжамен Бонзи обыграл Кэмерона Норри в финале ATP 250 в Меце со счетом 7:6(6), 6:4. При счете 4:4 в первом сете француз отыграл 10 брейк-поинтов.
28-летний Бонзи выиграл первый титул в карьере. До этого турнира он не победил ни в одном матче на уровне основного тура ATP в сезоне – его баланс был 0:6.
Француз выиграл 21 из 22 последних матчей – ранее он дошел до финала на «Челленджере» в Бресте и взял титул на «Челленджере» в Сен-Брие.
Опубликовано: Алёна Майорова
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