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28-летний Бонзи в матче с Руудом впервые обыграл соперника из топ-10

28-летний Бенжамен Бонзи победил седьмую ракетку мира Каспера Рууда во втором круге турнира в Меце – 6:4, 6:4.

Для 124-й ракетки мира это первая победа над соперником из топ-10 и четвертая – над топ-20. Предыдущие пять матчей игрокам из десятки сильнейших француз проиграл. Он трижды уступил Стефаносу Циципасу и по одному разу – Яннику Синнеру и Андрею Рублеву.

Опубликовано: Алёна Майорова
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Бенжамен Бонзи
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