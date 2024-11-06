28-летний Бонзи в матче с Руудом впервые обыграл соперника из топ-10

28-летний Бенжамен Бонзи победил седьмую ракетку мира Каспера Рууда во втором круге турнира в Меце – 6:4, 6:4.

Для 124-й ракетки мира это первая победа над соперником из топ-10 и четвертая – над топ-20. Предыдущие пять матчей игрокам из десятки сильнейших француз проиграл. Он трижды уступил Стефаносу Циципасу и по одному разу – Яннику Синнеру и Андрею Рублеву.