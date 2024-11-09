Александр Зверев: «В 2023-м у меня не было ощущения, что я способен бороться за большие титулы»

Александр Зверев прокомментировал результаты в 2024-м.

Сейчас немец – вторая ракетка мира. В этом году он вышел в финал «Ролан Гаррос» и выиграл два «Мастерса».

«В 2023-м у меня не было ощущения, что я способен бороться за большие титулы. На крупных турнирах я был далек от победы.

Я очень доволен тем, что могу выходить в финалы на «Больших шлемах», выигрывать «Мастерсы». После травмы у меня были сомнения, смогу ли я это делать.

И это был первый сезон, когда я снова боролся за крупные титулы. Я доволен своим уровнем».