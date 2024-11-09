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Губернатор Красноярского края встретился с сестрами Андреевыми

Губернатор Красноярского края встретился с Миррой и Эрикой Андреевыми.

«Как и обещал, встретился с Миррой и Эрикой Андреевыми. Поздравил землячек с победами – этот сезон стал для спортсменок особенно успешным. Сегодня Эрика и Мирра входят в число сильнейших теннисисток мира.

Сестры Андреевы родились в Красноярске, здесь началась их спортивная карьера. Несмотря на плотный график тренировок и соревнований, спортсменки периодически приезжают к бабушке. И всегда остаются «послами» Красноярска, рассказывая о нем в разных странах мира», – написал Михал Котюков в своем телеграм-канале.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: телеграм-канал Михаила Котюкова
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logoЭрика Андреева
logoМирра Андреева
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