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Алькарас о Звереве: «К концу карьеры у него будет как минимум один «Шлем», а может, и больше. Он этого заслуживает»

Третья ракетка мира Карлос Алькарас подвел промежуточные итоги сезона-2024.

«Невозможно оценить его на 10 из 10, потому что всегда можно выступить лучше, но для меня это был удивительный год. Я бы оценил на 8,5 из 10 или 9 из 10. Я мог бы поставить оценку выше, если бы завоевал золото Олимпиады или выиграл еще какие-то турниры.

Я многому научился в этом году. Я лучше знаю себя как игрока и человека: что нужно делать на корте и за его пределами. Некоторые поражения в этом году были правды очень болезненными. Но теперь я знаю, как надо работать и сколько дней нужно для наилучшей подготовки к турнирам». 

Также он высказался об Александре Звереве, с которым попал в одну группу на итоговом. 

«Он, безусловно, один из самых сильных игроков в мире. Думаю, я хорошо принимаю его подачи, но он все равно круто подает и хорош на задней линии. Он выиграл больше 20 титулов ATP, много «Мастерсов». Он хочет «Большой шлем», и я сказал ему, что он обязательно его возьмет. К концу карьеры у него будет как минимум один «Шлем», а может, и больше. Он этого заслуживает».

С кем Медведев и Рублев поборются за последний важный титул сезона?

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: официальный сайт ATP
logoATP
logoATP Finals
logoАлександр Зверев
logoКарлос Алькарас
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