С кем Медведев и Рублев поборются за последний важный титул сезона?
В воскресенье в Турине стартует итоговый турнир ATP, где выступят восемь лучших игроков сезона. В их числе – Даниил Медведев и Андрей Рублев.
Они стартуют с группового этапа и будут бороться за плей-офф. Кто станет их соперниками? И какие у них шансы на успех?
Группа Илие Настасе
Янник Синнер
Рейтинг: 1
Титулов в 2024-м: 7
Лучший результат на «Больших шлемах»: титулы на Australian Open и US Open
Баланс побед и поражений: 65:6
Статистика против соперников по группе в 2024-м: 6:1
Безоговорочно лучший теннисист сезона и главный фаворит турнира. Тут как будто все за Синнера – он играет дома, в Италии, в удобных для него условиях крытого харда. В прошлом году он в таких обстоятельствах дошел до финала, где проиграл Джоковичу – но в этот раз серба в Турине не будет.
Единственное, что может вызывать беспокойство у болельщиков итальянца – его физическое состояние. Например, с «Мастерса» в Париже на прошлой неделе он снялся из-за болезни.
С другой стороны, это позволит ему приехать на итоговый свежим.
Даниил Медведев
Рейтинг: 4
Титулов в 2024-м: 0
Лучший результат на «Больших шлемах»: финал Australian Open
Баланс побед и поражений: 45:19
Статистика против соперников по группе в 2024-м: 1:5
Даниил – единственный участник итогового, который в этом годе не брал титулов. Кроме того, он уже выигрывал ATP Finals – а как мы знаем, один турнир он дважды не берет.
Но из группы Медведев выходить должен – даже с учетом того, что в ней Синнер, которому он в этом году проиграл четыре из пяти матчей. С Фрицем россиянин в этом году не встречался, а Де Минауру проиграл на «Ролан Гаррос». Но сейчас обстоятельства будут совсем другими – матч пройдет не на грунте, да и австралиец во второй половине сезона сдал из-за травмы, полученной на «Уимблдоне».
Тэйлор Фриц
Рейтинг: 6
Титулов в 2024-м: 2
Лучший результат на «Больших шлемах»: финал US Open
Баланс побед и поражений: 49:21
Статистика против соперников по группе в 2024-м: 0:2
В теории американец на крытом харде может обыграть кого угодно – у него для этого есть и подача, и мощь с отскока, и навыки у сетки.
На практике многое упирается в реализацию, которая против топов его часто подводит.
Но видится, что он будет бороться с Медведевым за второе место в группе.
Алекс де Минаур
Рейтинг: 8
Титулов в 2024-м: 2
Лучший результат на «Больших шлемах»: 1/4 финала на «Ролан Гаррос», «Уимблдоне» и US Open
Баланс побед и поражений: 47:16
Статистика против соперников по группе в 2024-м: 2:1
Австралиец провел лучший сезон в карьере, но на «Уимблдоне» травмировал бедро – и форсировал восстановление, чтобы сыграть US Open, а потом и чтобы попасть на итоговый.
Результаты в последние месяцы у него неплохие, но побед над большими топами не было – да и вообще матчей с ними не было. Есть ощущение, что его соперники по группе сейчас в куда более выгодном состоянии.
Группа Джона Ньюкомба
Александр Зверев
Рейтинг: 2
Титулов в 2024-м: 2
Лучший результат на «Больших шлемах»: финал «Ролан Гаррос»
Баланс побед и поражений: 66:20
Статистика против соперников по группе в 2024-м: 2:2
Немец тихо и не очень заметно провел лучший сезон в карьере и сейчас стоит на лучшей для себя второй строчке рейтинга.
В этом году он выиграл два «Мастерса» – причем второй взял неделю назад в Париже, в условиях, похожих на итоговый. Да и вообще в зале Зверев всегда опасен – и итоговый брал дважды.
Однозначный фаворит группы и второй фаворит турнира после Синнера.
Карлос Алькарас
Рейтинг: 3
Титулов в 2024-м: 4
Лучший результат на «Больших шлемах»: титулы на «Ролан Гаррос» и «Уимблдоне»
Баланс побед и поражений: 52:11
Статистика против соперников по группе в 2024-м: 2:2
Алькарас очень похож на Рафаэля Надаля тем, что крытый хард стал для него самыми сложными условиями – на нем он выиграл 70% матчей, меньше, чем на любых других кортах. Правда, он в таких условиях почти и не играет – за карьеру у него всего девять турниров в залах. В этом году он провел всего один – «Мастерс» в Париже.
С другой стороны, в прошлом году Карлос на итоговом дошел до полуфинала, уверенно обыграв и Медведева, и Рублева. В целом он способен на большие результаты и в залах, но ему нужно хорошенько адаптироваться к условиям – чтобы комфортно себя почувствовать в условиях высочайших скоростей.
Каспер Рууд
Рейтинг: 7
Титулов в 2024-м: 2
Лучший результат на «Больших шлемах»: 1/2 «Ролан Гаррос»
Баланс побед и поражений: 49:22
Статистика против соперников по группе в 2024-м: 0:1
После US Open норвежец выиграл всего два матча из девяти – у №50 и №157 в мире. Сейчас он на серии из четырех поражений подряд.
Игрока топ-10 на харде Рууд последний раз побеждал в феврале – и это был проваливший сезон Хольгер Руне. А последним хорошим турниром Каспера в зале был итоговый-2022, где он дошел до финала.
Конечно, чудеса случаются, но трудно представить, что в этом году Рууд будет на что-то претендовать.
Андрей Рублев
Рейтинг: 9
Титулов в 2024-м: 2
Лучший результат на «Больших шлемах»: 1/4 Australian Open
Баланс побед и поражений: 42:23
Статистика против соперников по группе в 2024-м: 1:0
Среди всех участников итогового у Рублева меньше всех побед и больше всех поражений. И отобрался на турнир он последним – после отказа Джоковича.
Вообще сезон для Андрея был бы совершенно провальным, если бы не два хороших выступления на «Мастерсах» – в Мадриде (титул) и Канаде (финал).
Тем не менее, он пятый год подряд попал на итоговый. С другой стороны, из предыдущих четырех попыток он только один раз вышел из группы. И ему нужен очень мощный прогресс или очень большое везение, чтобы повторить результат.
Касаткина ворвалась на итоговый – взяла один гейм за 53 минуты и заработала 200к
Фото: Gettyimages.ru/Julian Finney, Julian Finney, Richard Pelham, Lintao Zhang, Zhe Ji, Shi Tang, Hector Vivas
Рублю бы куда-нибудь на ретрит в отпуск за медитациями... хотя он все равно на декабрь уже записался на выставки. Может конечно полететь внезапно, но шансов еще меньше