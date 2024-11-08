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С кем Медведев и Рублев поборются за последний важный титул сезона?

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В воскресенье в Турине стартует итоговый турнир ATP, где выступят восемь лучших игроков сезона. В их числе – Даниил Медведев и Андрей Рублев.

Они стартуют с группового этапа и будут бороться за плей-офф. Кто станет их соперниками? И какие у них шансы на успех?

Группа Илие Настасе

Янник Синнер

Рейтинг: 1

Титулов в 2024-м: 7

Лучший результат на «Больших шлемах»: титулы на Australian Open и US Open

Баланс побед и поражений: 65:6

Статистика против соперников по группе в 2024-м: 6:1

Безоговорочно лучший теннисист сезона и главный фаворит турнира. Тут как будто все за Синнера – он играет дома, в Италии, в удобных для него условиях крытого харда. В прошлом году он в таких обстоятельствах дошел до финала, где проиграл Джоковичу – но в этот раз серба в Турине не будет.

Единственное, что может вызывать беспокойство у болельщиков итальянца – его физическое состояние. Например, с «Мастерса» в Париже на прошлой неделе он снялся из-за болезни.

С другой стороны, это позволит ему приехать на итоговый свежим.

Даниил Медведев

Рейтинг: 4

Титулов в 2024-м: 0

Лучший результат на «Больших шлемах»: финал Australian Open

Баланс побед и поражений: 45:19

Статистика против соперников по группе в 2024-м: 1:5

Даниил – единственный участник итогового, который в этом годе не брал титулов. Кроме того, он уже выигрывал ATP Finals – а как мы знаем, один турнир он дважды не берет.

Но из группы Медведев выходить должен – даже с учетом того, что в ней Синнер, которому он в этом году проиграл четыре из пяти матчей. С Фрицем россиянин в этом году не встречался, а Де Минауру проиграл на «Ролан Гаррос». Но сейчас обстоятельства будут совсем другими – матч пройдет не на грунте, да и австралиец во второй половине сезона сдал из-за травмы, полученной на «Уимблдоне».

Тэйлор Фриц

Рейтинг: 6

Титулов в 2024-м: 2

Лучший результат на «Больших шлемах»: финал US Open

Баланс побед и поражений: 49:21

Статистика против соперников по группе в 2024-м: 0:2

В теории американец на крытом харде может обыграть кого угодно – у него для этого есть и подача, и мощь с отскока, и навыки у сетки.

На практике многое упирается в реализацию, которая против топов его часто подводит.

Но видится, что он будет бороться с Медведевым за второе место в группе.

Алекс де Минаур

Рейтинг: 8

Титулов в 2024-м: 2

Лучший результат на «Больших шлемах»: 1/4 финала на «Ролан Гаррос», «Уимблдоне» и US Open

Баланс побед и поражений: 47:16

Статистика против соперников по группе в 2024-м: 2:1

Австралиец провел лучший сезон в карьере, но на «Уимблдоне» травмировал бедро – и форсировал восстановление, чтобы сыграть US Open, а потом и чтобы попасть на итоговый.

Результаты в последние месяцы у него неплохие, но побед над большими топами не было – да и вообще матчей с ними не было. Есть ощущение, что его соперники по группе сейчас в куда более выгодном состоянии.  

Группа Джона Ньюкомба

Александр Зверев

Рейтинг: 2

Титулов в 2024-м: 2

Лучший результат на «Больших шлемах»: финал «Ролан Гаррос»

Баланс побед и поражений: 66:20

Статистика против соперников по группе в 2024-м: 2:2

Немец тихо и не очень заметно провел лучший сезон в карьере и сейчас стоит на лучшей для себя второй строчке рейтинга.

В этом году он выиграл два «Мастерса» – причем второй взял неделю назад в Париже, в условиях, похожих на итоговый. Да и вообще в зале Зверев всегда опасен – и итоговый брал дважды.

Однозначный фаворит группы и второй фаворит турнира после Синнера.

Карлос Алькарас

Рейтинг: 3

Титулов в 2024-м: 4

Лучший результат на «Больших шлемах»: титулы на «Ролан Гаррос» и «Уимблдоне»

Баланс побед и поражений: 52:11

Статистика против соперников по группе в 2024-м: 2:2

Алькарас очень похож на Рафаэля Надаля тем, что крытый хард стал для него самыми сложными условиями – на нем он выиграл 70% матчей, меньше, чем на любых других кортах. Правда, он в таких условиях почти и не играет – за карьеру у него всего девять турниров в залах. В этом году он провел всего один – «Мастерс» в Париже.

С другой стороны, в прошлом году Карлос на итоговом дошел до полуфинала, уверенно обыграв и Медведева, и Рублева. В целом он способен на большие результаты и в залах, но ему нужно хорошенько адаптироваться к условиям – чтобы комфортно себя почувствовать в условиях высочайших скоростей.

Каспер Рууд

Рейтинг: 7

Титулов в 2024-м: 2

Лучший результат на «Больших шлемах»: 1/2 «Ролан Гаррос»

Баланс побед и поражений: 49:22

Статистика против соперников по группе в 2024-м: 0:1

После US Open норвежец выиграл всего два матча из девяти – у №50 и №157 в мире. Сейчас он на серии из четырех поражений подряд.

Игрока топ-10 на харде Рууд последний раз побеждал в феврале – и это был проваливший сезон Хольгер Руне. А последним хорошим турниром Каспера в зале был итоговый-2022, где он дошел до финала.

Конечно, чудеса случаются, но трудно представить, что в этом году Рууд будет на что-то претендовать.

Андрей Рублев

Рейтинг: 9

Титулов в 2024-м: 2

Лучший результат на «Больших шлемах»: 1/4 Australian Open

Баланс побед и поражений: 42:23

Статистика против соперников по группе в 2024-м: 1:0

Среди всех участников итогового у Рублева меньше всех побед и больше всех поражений. И отобрался на турнир он последним – после отказа Джоковича.

Вообще сезон для Андрея был бы совершенно провальным, если бы не два хороших выступления на «Мастерсах» – в Мадриде (титул) и Канаде (финал).

Тем не менее, он пятый год подряд попал на итоговый. С другой стороны, из предыдущих четырех попыток он только один раз вышел из группы. И ему нужен очень мощный прогресс или очень большое везение, чтобы повторить результат.

Касаткина ворвалась на итоговый – взяла один гейм за 53 минуты и заработала 200к

Фото: Gettyimages.ru/Julian Finney, Julian Finney, Richard Pelham, Lintao Zhang, Zhe Ji, Shi Tang, Hector Vivas

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