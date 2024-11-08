Де Минаур об итоговом турнире: «Я должен быть готов с самого начала. Что может быть сложнее, чем играть первый же матч против Синнера»

Алекс де Минаур высказался о соперниках по группе на итоговом турнире.

Он сыграет с Янником Синнером (0:7), Даниилом Медведевым (3:6) и Тэйлором Фрицем (5:3).

«Вполне очевидно, что я должен быть готов с самого начала. Что может быть сложнее, чем играть первый же матч против Янника . Я сразу должен быть готов, должен бороться. Это будет отличный опыт и серьезное испытание. Но именно к этому я и стремился все эти годы.

Янник еще очень молод, но уже многого добился. В этом году он лучший игрок мира, показывает невероятный стабильный теннис. У него лучший процент побед в туре, и это не случайность. Против него очень сложно играть, и он заслужил быть на вершине.

Медведев сам по себе интересный человек. Мы сыграли много матчей, провели много битв. Я всегда жду таких матчей. Мне кажется, что мы оба тактики: стараемся направлять мяч в те области, где будет неудобно сопернику.

Тэйлор Фриц – мощный игрок, он не теряет спокойствие под давлением и отлично подает. У него большой потенциал. В этом году он показал, на что способен. Выйти в финал «Большого шлема» – задача не из легких».