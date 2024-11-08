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Медведев перед матчем с Фрицем на итоговом: «Просто безумие, что пока мы играли друг с другом всего один раз»

Даниил Медведев поделился настроем на шестой итоговый турнир в карьере.

«Наверное, если бы в 2018-м, когда я еще не участвовал, мне сказали, что я попаду сюда шесть раз подряд, я бы ответил: «Ого! Как? Нужно же выигрывать «Мастерсы», хорошо выступать на «Шлемах». В то время я этого еще не делал, хотя и прибавлял. Так что я очень рад быть здесь и очень жду турнир».

Медведев начнет итоговый матчем против Тэйлора Фрица, у которого в 2022-м выиграл единственную личную встречу.

«Просто безумие, потому что мы с Тэйлором уже года три оба в топ-10 и в тур пришли примерно в одно время, а играли друг с другом всего один раз».

Также в группу Илие Настасе попали Янник Синнер (7:7 с Медведевым) и Алекс де Минаур (6:3 в пользу Медведева).

«Чтобы победить Янника, нужно играть безупречно. От начала и до конца сохранять концентрацию, изматывать его и заставлять работать. Если ты не сможешь делать все это с самого начала, он станет контролировать матч, и его ритм будет сложно нарушить. Он очень, очень сложный соперник, особенно здесь, в Италии.

Алекса я знаю давно. Я всегда считал его отличным игроком. Раньше, наверное, он был слишком нестабилен, и даже в одном матче сначала могли быть потрясающие розыгрыши, когда он добегал из одного угла корта в другой и выдавал один из самых ярких моментов сезона, а потом – спад, ошибки. Но в этом году такого не происходило.

Мне кажется, именно поэтому этот его сезон лучше предыдущих: благодаря стабильности, которую он демонстрировал на протяжении всего года и всех матчей».

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: официальный сайт ATP
logoATP
logoATP Finals
logoТэйлор Фриц
logoДаниил Медведев
logoАлекс де Минаур
logoЯнник Синнер
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