Итоговый турнир ATP. Медведев в воскресенье днем сыграет с Фрицем, Рублев в понедельник вечером – со Зверевым

Итоговый турнир ATP опубликовал расписание первых двух дней соревнований.

В воскресенье, 10 ноября, Даниил Медведев сыграет с Тэйлором Фрицем не раньше 14:00 мск.

Янник Синнер встретится с Алексом де Минауром не раньше 22:30 мск.

В понедельник, 11 ноября, Карлос Алькарас сыграет с Каспером Руудом не раньше 14:00 мск.

Андрей Рублев поборется с Александром Зверевым не раньше 22:30 мск.