Итоговый турнир ATP. Медведев в воскресенье днем сыграет с Фрицем, Рублев в понедельник вечером – со Зверевым
Итоговый турнир ATP опубликовал расписание первых двух дней соревнований.
В воскресенье, 10 ноября, Даниил Медведев сыграет с Тэйлором Фрицем не раньше 14:00 мск.
Янник Синнер встретится с Алексом де Минауром не раньше 22:30 мск.
В понедельник, 11 ноября, Карлос Алькарас сыграет с Каспером Руудом не раньше 14:00 мск.
Андрей Рублев поборется с Александром Зверевым не раньше 22:30 мск.
Опубликовала: Любовь Энина
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