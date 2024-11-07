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Жабер о том, что досрочно завершила сезон из-за травмы: «Я прислушалась к своему телу. Стоило сделать это раньше»

Онс Жабер поделилась настроем на 2025-й.

Туниска не выступает с начала августа: она досрочно завершила сезон из-за травмы плеча.

«Жаль, что я не играю [на итоговом турнире в Эр-Рияде], но в то же время я рада, что приехала, чтобы увидеть все своими глазами. Это мотивирует меня квалифицироваться в следующем году.

У меня было время дать отдых плечу, и теперь я гораздо лучше себя чувствую. Кроме того, я смогла восстановиться психологически. Позади тяжелые пару лет в туре, так что было приятно передохнуть несколько месяцев, и я очень жду возвращения в Австралию.

Я готова, очень мотивирована и, если честно, очень хочу играть матчи. Я чувствую, что 2025-й будет потрясающим.

Я прислушалась к своему телу. Стоило сделать это раньше. Но как профессиональная теннисистка, как спортсменка ты всегда стремишься к большему. Мне было тяжело, и, к счастью, еще не оказалось слишком поздно сделать перерыв.

Я приобрела опыт и, разумеется, продолжаю учиться. Главный вывод, который я сделала, – нужно слушать свое тело и понимать, когда сделать паузу. Отдохнуть пару месяцев – это нормально, потому что перерыв поможет перевести дух и настроиться на следующие турниры».

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: arabnews.com
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