Жабер досрочно завершила сезон из-за травмы плеча

22-я ракетка мира Онс Жабер досрочно завершила сезон.

Последний матч она провела в начале августа в Торонто, а затем снялась с «тысячника» в Цинциннати и US Open.

«Этот год был очень сложным для меня/ Как спортсмены, мы понимаем, что восстановление – часть пути.

Из-за травмы плеча мы с медицинской командой приняли сложное решение больше не играть в этом сезоне.

Это время я посвящу благотворительности, чтобы изменить мир к лучшему.

Спасибо за поддержку, с нетерпением жду момента, когда вернусь еще сильнее! Увидимся на корте в Австралии в 2025-м», – написала туниска.