Жабер досрочно завершила сезон из-за травмы плеча
22-я ракетка мира Онс Жабер досрочно завершила сезон.
Последний матч она провела в начале августа в Торонто, а затем снялась с «тысячника» в Цинциннати и US Open.
«Этот год был очень сложным для меня/ Как спортсмены, мы понимаем, что восстановление – часть пути.
Из-за травмы плеча мы с медицинской командой приняли сложное решение больше не играть в этом сезоне.
Это время я посвящу благотворительности, чтобы изменить мир к лучшему.
Спасибо за поддержку, с нетерпением жду момента, когда вернусь еще сильнее! Увидимся на корте в Австралии в 2025-м», – написала туниска.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @Ons_Jabeur
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