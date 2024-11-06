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Мец (ATP). Муте прошел в 1/2 финала на отказе Рублева, Норри встретится с Бергсом, Алис – с Бонзи

Кэмерон Норри сыграет с Зизу Бергсом в четвертьфинале турнира в Меце.

Ранее Андрей Рублев снялся из-за подозрения на травму мышц живота.

Сетка турнира здесь.

Moselle Open

Мец, Франция

3 – 9 ноября 2024

ATP 250

Призовой фонд – 579 320 евро

Крытые корты, хард

Четвертьфинал

Опубликовано: Алёна Майорова
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