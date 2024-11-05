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Димитров снялся с турнира в Меце

Григор Димитров не сыграет на турнире в Меце.

В основной сетке его заменит лаки-лузер Люка Ван Аш, который завтра встретится во втором круге с Кэмероном Норри.

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: @EntryLists
logoATP
logoГригор Димитров
logoMoselle Open
logoКэмерон Норри
logoЛюка Ван Аш
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