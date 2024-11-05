Гауфф обыграла Швентек второй раз за 13 встреч
Третья ракетка мира Коко Гауфф обыграла №2 Игу Швентек на групповом этапе итогового турнира WTA – 6:3, 6:4.
Во втором сете Гауфф дважды делала обратный обратный брейк.
Это была их 13-я личная встреча, Гауфф прервала серию из четырех поражений от Швентек. Счет 11:2 в пользу польки.
Этой победой 20-летняя Гауфф гарантировала себе выход из группы.
Гауфф – первая теннисистка младше 21 года, которая выиграла первые два матча на групповом этапе, после того как в 2007-м это сделали Мария Шарапова и Ана Иванович.
Также она самая молодая американка, вышедшая в полуфинал на двух итоговых подряд, с 1980-го. Тогда этого сделала Трэйси Остин.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: @OptaAce
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