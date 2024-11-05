Гауфф обыграла Швентек второй раз за 13 встреч

Третья ракетка мира Коко Гауфф обыграла №2 Игу Швентек на групповом этапе итогового турнира WTA – 6:3, 6:4.

Во втором сете Гауфф дважды делала обратный обратный брейк.

Это была их 13-я личная встреча, Гауфф прервала серию из четырех поражений от Швентек. Счет 11:2 в пользу польки.

Этой победой 20-летняя Гауфф гарантировала себе выход из группы.

Гауфф – первая теннисистка младше 21 года, которая выиграла первые два матча на групповом этапе, после того как в 2007-м это сделали Мария Шарапова и Ана Иванович .

Также она самая молодая американка, вышедшая в полуфинал на двух итоговых подряд, с 1980-го. Тогда этого сделала Трэйси Остин.