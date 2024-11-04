Рублев, де Минаур и Руне в декабре сыграют на финальном турнире UTS в Лондоне

Андрей Рублев , Алекс де Минаур и Хольгер Руне выступят на финальном турнире UTS в Лондоне , который пройдет с 6-8 декабря.

Также там сыграют Александр Бублик , Гаэль Монфис , Юго Эмбер , Денис Шаповалов и Танаси Коккинакис .

Это будет четвертый турнир серии. В феврале в Осло победил Рублев, в августе в Нью-Йорке – Монфис, в октябре во Франкфурте – Бен Шелтон .