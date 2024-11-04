Рублев, де Минаур и Руне в декабре сыграют на финальном турнире UTS в Лондоне
Андрей Рублев, Алекс де Минаур и Хольгер Руне выступят на финальном турнире UTS в Лондоне, который пройдет с 6-8 декабря.
Также там сыграют Александр Бублик, Гаэль Монфис, Юго Эмбер, Денис Шаповалов и Танаси Коккинакис.
Это будет четвертый турнир серии. В феврале в Осло победил Рублев, в августе в Нью-Йорке – Монфис, в октябре во Франкфурте – Бен Шелтон.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @uts_tour_
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости