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Курье об игре Руне: «Понятия не имею, что он пытается делать на корте. Есть много отличных моментов, но все очень хаотично»

Джим Курье высказался об игре Хольгера Руне.

Четырехкратный чемпион «Больших шлемов» раскритиковал датчанина в контексте его поражения от Александра Зверева в полуфинале «Мастерса» в Париже.

«Я, например, понятия не имею, что он пытается делать на корте. Все происходит инстинктивно – как джазовая импровизация. Никакой рифмы, никакого ритма. Есть много отличных моментов, но все очень хаотично. Это не рецепт долгосрочного успеха. У него все еще очень незрелая игра.

Если он хочет постоянно быть топом, ему придется найти что-то, на что он может положиться, а не бросать краску на стену и смотреть, как это будет выглядеть, когда все уже сделано. Ему нужно чувство порядка – сейчас его нет».

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: tennis365.com
logoATP
logoДжим Курье
logoRolex Paris Masters
logoХольгер Руне
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