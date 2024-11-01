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  • Руне второй раз вышел в полуфинал «Мастерса» в Париже и повторил достижение Сафина
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Руне второй раз вышел в полуфинал «Мастерса» в Париже и повторил достижение Сафина

13-я ракетка мира Хольгер Руне в Париже за 2 часа 25 минут обыграл Алекса де Минаура (6:4, 4:6, 7:5) и вышел в полуфинал. Датчанин вышел вперед в личке с австралийцем (3:2).

Руне второй раз в сезоне и пятый в карьере попал в четверку лучших на «Мастерсе». В Париже он уже был в 1/2 два года назад, когда в итоге взял титул.

Руне – самый молодой игрок в истории парижского «Мастерса», несколько раз дошедший до 1/2, после Марата Сафина в 1999 и 2000 годах.

За место в финале он сыграет с Александром Зверевым.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @OptaAce
logoМарат Сафин
logoATP
logoRolex Paris Masters
logoАлекс де Минаур
logoХольгер Руне
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