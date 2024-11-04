Эмбер не будет защищать титул в Меце

14-я ракетка мира Юго Эмбер не будет на этой неделе защищать титул на турнире ATP 250 в Меце. Француз снялся с соревнований из-за проблем со спиной.

Его место в сетке займет лаки-лузер Титуан Дроге .

Напомним, на прошлой неделе Эмбер дошел до финала «Мастерса» в Париже.