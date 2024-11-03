Александр Зверев: «В теннисе всегда нужно совершенствоваться. Если будешь стоять на месте, то деградируешь, потому что другие в это время двигаются вперед»

Александр Зверев высказался о необходимости постоянной работы над собой.

«В теннисе всегда нужно совершенствоваться. Если будешь стоять на месте, то деградируешь, потому что другие в это время двигаются вперед.

Янник сильно прибавил в этом году. В некоторых вещах прибавил Карлос. Думаю, Новак последние 15-20 лет тоже совершенствовался каждый год. Если вы спросите его, был ли он лучше в прошлом году, в 2022-м, или, например, 10 лет назад, когда он был моложе, я думаю, он скажет, что как теннисист он сильнее всего именно сейчас.

Все пытаются совершенствоваться. Если этого не делать, будешь стоять на месте. Я все еще хочу достигать своих самых амбициозных целей. Знаю, что для этого должен стать лучше, потому что того, что есть сейчас, недостаточно».