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Зверев догнал Синнера по количеству побед в сезоне и станет второй ракеткой мира

Третья ракетка мира Александр Зверев обыграл №13 Хольгера Руне в полуфинале «Мастерса» в Париже – 6:3, 7:6(4).

Для Зверева это 65-я победа в 2024-м. Он сравнялся с Янником Синнером, они лидеры тура по этому показателю. При этом у Синнера шесть поражений и семь титулов, у немца – 20 поражений и один титул (Рим). 

Зверев вышел в финал «Мастерса» второй раз в сезоне и 12-й в карьере. У него шесть титулов этого уровня.

Зверев впервые с победного итогового турнира-2021 вышел в финал хардового турнира категории выше ATP 250.

В понедельник он обойдет в рейтинге Карлоса Алькараса и снова станет вторым.

Завтра Зверев поборется с Кареном Хачановым или Юго Эмбером.

Опубликовала: Любовь Энина
рейтинги
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logoАлександр Зверев
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logoЯнник Синнер
logoХольгер Руне
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