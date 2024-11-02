Зверев догнал Синнера по количеству побед в сезоне и станет второй ракеткой мира

Третья ракетка мира Александр Зверев обыграл №13 Хольгера Руне в полуфинале «Мастерса» в Париже – 6:3, 7:6(4).

Для Зверева это 65-я победа в 2024-м. Он сравнялся с Янником Синнером, они лидеры тура по этому показателю. При этом у Синнера шесть поражений и семь титулов, у немца – 20 поражений и один титул (Рим).

Зверев вышел в финал «Мастерса» второй раз в сезоне и 12-й в карьере. У него шесть титулов этого уровня.

Зверев впервые с победного итогового турнира-2021 вышел в финал хардового турнира категории выше ATP 250.

В понедельник он обойдет в рейтинге Карлоса Алькараса и снова станет вторым.

Завтра Зверев поборется с Кареном Хачановым или Юго Эмбером.