Зверев догнал Синнера по количеству побед в сезоне и станет второй ракеткой мира
Третья ракетка мира Александр Зверев обыграл №13 Хольгера Руне в полуфинале «Мастерса» в Париже – 6:3, 7:6(4).
Для Зверева это 65-я победа в 2024-м. Он сравнялся с Янником Синнером, они лидеры тура по этому показателю. При этом у Синнера шесть поражений и семь титулов, у немца – 20 поражений и один титул (Рим).
Зверев вышел в финал «Мастерса» второй раз в сезоне и 12-й в карьере. У него шесть титулов этого уровня.
Зверев впервые с победного итогового турнира-2021 вышел в финал хардового турнира категории выше ATP 250.
В понедельник он обойдет в рейтинге Карлоса Алькараса и снова станет вторым.
Завтра Зверев поборется с Кареном Хачановым или Юго Эмбером.
Опубликовала: Любовь Энина
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости