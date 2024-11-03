Рыбакина после поражения от Паолини: «Ну, по крайней мере у меня есть фото с Неймаром🥲🙃»
Елена Рыбакина поделилась эмоциями после поражения на старте итогового турнира.
Она уступила Жасмин Паолини 6:7(5), 4:6.
«Ну, по крайней мере у меня есть фото с Неймаром🥲🙃», – подписала фото Рыбакина.
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Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: инстаграм Рыбакиной
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