Дев Патель сыграет главную роль в криминальном триллере о договорных матчах

Дев Патель («Миллионер из трущоб», «Легенда о Зеленом Рыцаре») сыграет в криминальном триллере The Journeyman («Середняк»).

Фильм расскажет о неудачливом профессиональном теннисисте, который, чтобы обеспечить семью, начинает участвовать в договорных матчах. «Он оказывается втянут в безжалостный мир коррупции и насилия, из которого ему, возможно, уже не выбраться», – говорится в аннотации от Variety.

Режиссером станет Тарсем Сингх («Война Богов: Бессмертные», «Вне/себя»).