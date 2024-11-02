Дев Патель сыграет главную роль в криминальном триллере о договорных матчах
Дев Патель («Миллионер из трущоб», «Легенда о Зеленом Рыцаре») сыграет в криминальном триллере The Journeyman («Середняк»).
Фильм расскажет о неудачливом профессиональном теннисисте, который, чтобы обеспечить семью, начинает участвовать в договорных матчах. «Он оказывается втянут в безжалостный мир коррупции и насилия, из которого ему, возможно, уже не выбраться», – говорится в аннотации от Variety.
Режиссером станет Тарсем Сингх («Война Богов: Бессмертные», «Вне/себя»).
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: Variety
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости