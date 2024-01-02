Гонконг (WTA). 1/2 финала. Шнайдер сыграет с Фернандес, Болтер – с Юэ Юань
Диана Шнайдер сыграет с Лейлой Фернандес в полуфинале в Гонконге.
Сетка турнира здесь.
Prudential Hong Kong Tennis Open
Гонконг, Китай
28 октября – 3 ноября 2024
WTA 250
Призовой фонд – $267 082
Открытые корты, хард
1/2 финала
Опубликовал: Кирилл Куценко
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