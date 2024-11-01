Гонконг (WTA). 1/4 финала. Захарова сыграет с Болтер, Шнайдер – с Ламенс

Анастасия Захарова поборется с Кэти Болтер в 1/4 финала в Гонконге.

Диана Шнайдер сыграет с Сюзан Ламенс. Сетка турнира здесь . Prudential Hong Kong Tennis Open Гонконг, Китай 28 октября – 3 ноября 2024 WTA 250 Призовой фонд – $267 082 Открытые корты, хард Четвертьфинал