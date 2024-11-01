Надежда Петрова: «Считаю, что Рублев упустил шанс поехать на итоговый»

Надежда Петрова считает, что Андрей Рублев упустил шанс отобраться на итоговый.

Вчера Алекс де Минаур сместил Рублева с восьмой позиции в чемпионской гонке, но россиянин на следующей неделе сыграет в Меце.

«Конечно, очень обидно, что он так выступил на турнире: вылетел на достаточно ранней стадии и таким образом дал возможность другим игрокам догнать себя и перегнать. Я считаю, что он упустил свой шанс поехать на итоговый турнир в этом сезоне.

Нужно делать работу над ошибками, что-то менять. У Рублева были все возможности, были хорошие моменты в этом сезоне», – цитирует Петрову ТАСС.

Рублев не бил себя с US Open – но сорвался в Париже. Возможно, не попадет на итоговый