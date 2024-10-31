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Карен Хачанов: «После вчерашних пушечных подач Мпетши Перрикара было полегче, но на задней линии Попырин играет лучше, чем Джованни»

Карен Хачанов прокомментировал выход в четвертьфинал «Мастерса» в Париже.

Сегодня он обыграл Алексея Попырина – 7:6(5), 6:4.

– Вы третий раз в четвертьфинале в Париже. Рады снова оказаться в элите этого турнира?

– Да, конечно. Это один из последних турниров в году, поэтому всегда хочется хорошо выступить. И, к счастью, у меня получается. Сегодня был очень сложный матч. Алексей сейчас в ударе. Он показывает очень, очень хороший теннис и доставляет много неприятностей. Он заставил меня помучиться. Сегодня пришлось серьезно постараться, чтобы пройти дальше.

– Что именно вам помогло? Какие моменты матча оказались определяющими?

– Все всегда начинается с подачи и приема. После вчерашних пушечных подач [Джованни Мпетши Перрикара] в каком-то смысле сегодня было полегче, но при этом на задней линии Алексей играет лучше, чем Джованни, и нужно отвечать точнее, агрессивнее, а не просто возвращать мяч. Мы показали очень хороший уровень, был интенсивный, энергичный матч, прекрасная атмосфера.

– Насколько я понимаю, сейчас корты гораздо быстрее, чем шесть лет назад, когда вы выиграли здесь титул. Вам это на руку? Вам нравятся быстрые корты?

– Всегда сложно сравнивать. Я перестал анализировать, потому что уже начинаешь сходить с ума, например летом, в августе, я думал: такие мячи, сякой корт, нравится – не нравится. Но все же в одинаковых условиях, поэтому стараешься приспосабливаться и играть как можно лучше. Мне кажется, пока мне это на пользу.

Опубликовала: Любовь Энина
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