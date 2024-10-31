Хачанов о победе над Попыриным: «Алексей в очень хорошей форме, поэтому доставил сегодня много неприятностей»

Карен Хачанов прокомментировал победу над Алексеем Попыриным в Париже.

В третьем круге обыграл австралийца 7:6(5), 6:4.

«Очень энергичный, интенсивный матч. Алексей сейчас в очень хорошей форме, обыграл Даню вчера, да и вообще выиграл «Мастерс» в Монреале, обыграл Джоковича в Нью-Йорке, то есть, что тут говорить, хорошие результаты показывает, поэтому доставил сегодня много неприятностей. В то же время я очень рад, что так же, как вчера, сфокусированно, собранно отыграл от начала до конца. В начале [матча] были маленькие колебания, брейковали друг друга, но после этого держал подачу до конца матча и очень рад выйти в четвертьфинал».