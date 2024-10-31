Хачанов второй раз в сезоне вышел в четвертьфинал «Мастерса»

21-я ракетка мира Карен Хачанов победил №24 Алексея Попырина в третьем круге «Мастерса» в Париже – 7:6(5), 6:4. Счет в личных встречах стал 4:1 в пользу Хачанова.

Хачанов выиграл 11 из последних 12 матчей.

Он второй раз в сезоне (также в Монте-Карло) и девятый в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса».

Хачанов – один из двух прошлых чемпионов парижского «Мастерса», оставшихся в сетке (также Хольгер Руне).

Теперь Хачанов поборется с Григором Димитровым или Артуром Риндеркнешем.