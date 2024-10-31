Джек Дрэйпер: «Если хочу быть стабильным топом, придется матч за матчем противостоять лучшим игрокам мира»

Джек Дрэйпер прокомментировал выход в третий круг «Мастерса» в Париже.

В среду он обыграл №6 Тэйлора Фрица – 7:6(6), 4:6, 6:4. Для чемпиона турнира в Вене это седьмая победа подряд.

«Я знаю, что если хочу быть стабильным топом, то придется матч за матчем противостоять лучшим игрокам мира. Сложнее всего было приспособиться к условиям. [По сравнению с Веной] здесь совсем по-другому, корты гораздо быстрее, что усложнило игру. Я не показал максимум, но горжусь тем, как боролся и находил решения».

Сегодня он поборется с №10 Алексом де Минауром.