Джек Дрэйпер: «Если хочу быть стабильным топом, придется матч за матчем противостоять лучшим игрокам мира»
Джек Дрэйпер прокомментировал выход в третий круг «Мастерса» в Париже.
В среду он обыграл №6 Тэйлора Фрица – 7:6(6), 4:6, 6:4. Для чемпиона турнира в Вене это седьмая победа подряд.
«Я знаю, что если хочу быть стабильным топом, то придется матч за матчем противостоять лучшим игрокам мира. Сложнее всего было приспособиться к условиям. [По сравнению с Веной] здесь совсем по-другому, корты гораздо быстрее, что усложнило игру. Я не показал максимум, но горжусь тем, как боролся и находил решения».
Сегодня он поборется с №10 Алексом де Минауром.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: официальный сайт ATP
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