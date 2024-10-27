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Хачанов о поражении от Дрэйпера: «Поначалу казалось, что я играю против PlayStation»

Карен Хачанов выступил с речью финалиста на турнире в Вене.

Он уступил в финале Джеку Дрэйперу – 4:6, 5:7. Во втором сете Хачанов отыгрался со счета 0:4.

«Прежде всего, как и всегда, я, разумеется, хочу поздравить с победой Джека и его команду. Ты ее заслужил. Вы шел к этому всю неделю. Ты прогрессируешь, особенно в этом сезоне, и я желаю тебе успеха в будущем. И я очень жду возможности снова выйти с тобой на корт и взять реванш за этот матч.

Что касается меня, то, дойдя до финала, ты всегда мечтаешь о победе, хочешь съесть вишенку на торте. Но в то же время мне не на что жаловать. Последние две недели были просто замечательными. На прошлой неделе я выиграл титул, а теперь впервые вышел в финал здесь, в Вене.

Хочу поблагодарить небольшую часть моей команды, которая сейчас в ложе, и другую часть команды – она у меня очень большая, – которая следила за всеми матчами по телевизору, особенно жену и двух сыновей. Думаю, они сейчас они тоже смотрят.

Последние пару месяцев до этой недели были, скажем так, не самыми лучшими в плане результатов, и, конечно, это показывает мне и всем, что если ты позитивно настроен и никогда не сдаешься, то всегда можете перевернуть ситуацию, даже сегодня. Поначалу мне казалось, что я играю против PlayStation: я бью, он отвечает, я бью, он отвечает – вообще без шансов. Но потом я все равно чуть не сделал камбэк, и это показывает, что всегда нужно оставаться в игре, сохранять позитивный настрой, бороться изо всех сил. Вот отличный пример, как это делается. Да, Томас? (Обращается к Мустеру – Спортс’‘.) Прекрасный пример. Мы с тренером смотрели здесь твои матчи, ты был так заряжен, камонил.

Я хочу поблагодарить всех спонсоров, которые сделали этот турнир особенным. Мне приятно каждый год приезжать в Вену с тех пор, как мне было 19 или 20. Я не пропускаю этот турнир.

Спасибо всем болдетям, всем зрителям за поддержку, я очень это ценю. Давайте поднажмем на следующей неделе, спасибо вам, ребята».

Хачанов провел 2 лучшие недели в карьере – но проиграл финал в Вене

Опубликовала: Любовь Энина
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