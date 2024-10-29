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Стали известны игроки, которые получат бонусы за выступления на турнирах ATP 500

ATP выплатит игрокам бонусы за лучшие выступления на турнирах серии 500 в этом сезоне.

Между пятью теннисистами распределят сумму в размере 1,34 млн долларов.

Бонусы игроков по итогам выступлений на турнирах ATP 500 в cезоне-2024:

Место Теннисист Очки Бонус
1 Aртур Фис (Франция) 1400 $615 000
Янник Синнер (Италия) 1315 $310 000
3 Алекс де Минаур (Австралия) 1080 $205 000
4 Джек Дрэйпер (Великобритания) 900 $130 000
5 Юго Эмбер (Франция) 880 $80 000

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Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @AnnaK_4ever
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призовые
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