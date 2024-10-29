Стали известны игроки, которые получат бонусы за выступления на турнирах ATP 500
ATP выплатит игрокам бонусы за лучшие выступления на турнирах серии 500 в этом сезоне.
Между пятью теннисистами распределят сумму в размере 1,34 млн долларов.
Бонусы игроков по итогам выступлений на турнирах ATP 500 в cезоне-2024:
|Место
|Теннисист
|Очки
|Бонус
|1
|Aртур Фис (Франция)
|1400
|$615 000
|2
|Янник Синнер (Италия)
|1315
|$310 000
|3
|Алекс де Минаур (Австралия)
|1080
|$205 000
|4
|Джек Дрэйпер (Великобритания)
|900
|$130 000
|5
|Юго Эмбер (Франция)
|880
|$80 000
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Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @AnnaK_4ever
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