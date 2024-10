Медведев о том, что ни разу не выигрывал один и тот же титул дважды:  «Может, мне стоит играть до 50 там, где я уже побеждал»

Даниил Медведев прокомментировал то, что ни разу не выигрывал один турнир дважды.

Q. You have a particular statistic: You have never won the same tournament twice. Is something that is funny for you or puts pressure on you?

DANIIL MEDVEDEV: I think more funny. Every tournament I play I try to win, and I actually had some opportunities to win twice. I think I was really close somewhere. Like Vienna I was pretty close with Jannik to win it actually two times in a row. I think it was somewhere else I was in the final.

No pressure. Just, yeah, funny statistic, which I want to change. I’m already 28, 29 next year (smiling). I want to change it, but so far I didn’t manage to do it. I’m going to try again. Maybe I should play to 50 somewhere where I won already (smiling).

Q. You have already won the Finals, and...

DANIIL MEDVEDEV: You think I can do it twice (smiling)?

Q. Most important, the athletic condition or mental condition?

DANIIL MEDVEDEV: Everything. Tennis is also important. Confidence. I’m going to arrive I have no confidence, but try to build it, practice, the practice time I have. Everything super important.

So I don’t know what is more important, because yeah, you play tough players. If mentally you are like today you lose 7-6 in the third, maybe physically -- well, physically I was feeling not too bad, but physically you need to be good because you are going to play players that are ready physically.

And tennis still needs to be good. You need to make a return winner when you need to, et cetera. So everything is important.

– Для вас это забавная статистика или дополнительное давление?

– Думаю, это скорее забавно. Я стараюсь победить на каждом турнире, на который я приезжаю – иногда у меня действительно была возможность выиграть один титул дважды. Где-то я был очень близок, как в Вене, когда проиграл [Яннику] Синнеру. Думаю, я где-то еще доходил до финала.

Я не чувствую давления. Просто забавная статистика, которую я хотел бы поменять. Мне уже 28, в следующем году будет 29 (улыбается). Я хочу это изменить, но пока не выходит. Я буду пробовать еще. Может, мне стоит играть до 50 там, где я уже побеждал (улыбается) .

– Вы уже брали титул итогового, и...

– Думаете, получится выиграть дважды? (улыбается)

– Что важнее всего – физическая форма или психологическая?

– Все. Теннис тоже важен, как и уверенность. Я приеду, у меня не будет уверенности, но я постараюсь ее набрать, тренироваться и тренироваться, пока есть время. Все очень важно.

Так что не знаю, что важнее, потому что играешь против сложных соперников. Если морально ты как сегодня, то проигрываешь 6:7 в третьем сете. Может быть, физически... Ну, физически я чувствовал себя не так уж плохо, но здесь тоже нужно быть в порядке – потому что ты собираешься играть с игроками, которые ы форме.

И теннис тоже должен быть в порядке. Надо пробивать навылет на приеме, когда нужно, и все такое. Так что важно все.

Медведев о том, что ни разу не выигрывал один и тот же титул дважды: «Может, мне стоит играть до 50 там, где я уже побеждал»