Бенчич играет со Швентек с треснутым ногтем на левой ноге. Она проделала дырку в кроссовке, чтобы уменьшить боль
Белинда Бенчич проводит полуфинал «Уимблдона» с травмой ноги.
У нее треснул ноготь на левой ноге. Швейцарка проделала дырку в кроссовке, чтобы уменьшить боль.
Бенчич играет с Игой Швентек за первый в карьере финал турнира «Большого шлема» (2:5, идет первый сет).
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Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
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