Бенчич играет со Швентек с треснутым ногтем на левой ноге. Она проделала дырку в кроссовке, чтобы уменьшить боль

Белинда Бенчич проводит полуфинал «Уимблдона» с травмой ноги.

У нее треснул ноготь на левой ноге. Швейцарка проделала дырку в кроссовке, чтобы уменьшить боль.

Бенчич играет с Игой Швентек за первый в карьере финал турнира «Большого шлема» (2:5, идет первый сет).

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