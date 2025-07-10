Швентек после выхода в финал «Уимблдона»: «Я уже все повидала, но хорошая игра на траве – это что-то новое»
Ига Швентек поделилась эмоциями от выхода в финал «Уимблдона».
Она разгромила Белинду Бенчич 6:2, 6:0.
«Честно говоря, никогда не думала, что смогу выйти в финал «Уимблдона».
Я невероятно взволнована и горжусь собой. Теннис продолжает меня удивлять. Казалось, несмотря на молодость, я уже все повидала, но хорошая игра на траве – это что-то новое. Мне впервые это покорилось, и я получаю огромное удовольствие».
О матче с Амандой Анисимовой
«Мы встречались еще на юниорском уровне. Она способна показать невероятный теннис и любит быстрые покрытия. Нужно быть готовой к резким ударам, но я сосредоточусь на себе.
К финалу буду подходить так же, как к другим матчам», – сказала Швентек в интервью на корте.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
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