Гаске о величии Надаля: «Даже в научной фантастике невозможно 14 раз выиграть «Ролан Гаррос», но он это сделал»

Ришар Гаске рассказал, почему считает Рафаэля Надаля особенным игроком.

– Что вы ответили бы, если бы ребенок скажет вам через три недели, когда Рафаэль Надаль завершит карьеру: «Я не видел его, почему он такой особенный, сильный, почему он стал величайшим в истории?»

– Я был бы рад, если дети меня об этом не спрашивали, потому что даже взрослые задают мне этот вопрос с моих 19 лет. Будет лучше, если дети посмотрят ответ на свой вопрос в гугле. Надеюсь, они будут знать о Рафаэле Надале.

Не могу посчитать, сколько раз меня спрашивали: «Чем он настолько особенный?» Да ладно, просто посмотрите на него, посмотрите на записи его матчей, вот и все.

Почему он такой особенный? Я даже не могу ответить. Он 14 раз выиграл «Ролан Гаррос» – просто представьте это число. Даже в научной фантастике нельзя 14 раз выиграть «Ролан Гаррос», но он это сделал.

Как только произнесешь это, можно считать, что ты уже все сказал. Непросто выиграть даже один турнир. Он удивительный – его сила, уровень игры, физическая форма.

Я не смогу рассказать, как он смог добиться таких успехов. Иногда все рационально. Вы видите его уровень игры, но насчет этого я не могу сказать. Даже я не могу.