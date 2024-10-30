  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Гаске о величии Надаля: «Даже в научной фантастике невозможно 14 раз выиграть «Ролан Гаррос», но он это сделал»
4

Гаске о величии Надаля: «Даже в научной фантастике невозможно 14 раз выиграть «Ролан Гаррос», но он это сделал»

Ришар Гаске рассказал, почему считает Рафаэля Надаля особенным игроком.

– Что вы ответили бы, если бы ребенок скажет вам через три недели, когда Рафаэль Надаль завершит карьеру: «Я не видел его, почему он такой особенный, сильный, почему он стал величайшим в истории?»

– Я был бы рад, если дети меня об этом не спрашивали, потому что даже взрослые задают мне этот вопрос с моих 19 лет. Будет лучше, если дети посмотрят ответ на свой вопрос в гугле. Надеюсь, они будут знать о Рафаэле Надале.

Не могу посчитать, сколько раз меня спрашивали: «Чем он настолько особенный?» Да ладно, просто посмотрите на него, посмотрите на записи его матчей, вот и все.

Почему он такой особенный? Я даже не могу ответить. Он 14 раз выиграл «Ролан Гаррос» – просто представьте это число. Даже в научной фантастике нельзя 14 раз выиграть «Ролан Гаррос», но он это сделал.

Как только произнесешь это, можно считать, что ты уже все сказал. Непросто выиграть даже один турнир. Он удивительный – его сила, уровень игры, физическая форма. 

Я не смогу рассказать, как он смог добиться таких успехов. Иногда все рационально. Вы видите его уровень игры, но насчет этого я не могу сказать. Даже я не могу.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: пресс-конференция Гаске
logoРафаэль Надаль
logoРишар Гаске
logoРолан Гаррос
logoATP
Рекомендуем
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Осака о восстановлении после родов: «Были моменты, когда я стыдилась своего тела  – например, когда надевала обтягивающую теннисную одежду»
18 минут назад
Париж (ATP). Медведев играет с Попыриным, Хачанов встретится с Мпетши Перрикаром, Руне – с Бубликом, Алькарас, Циципас вышли в 3-й круг, Рууд, Рублев выбыли
85сегодня, 10:09Live
Гонконг (WTA) Болтер борется с Сиюй Ван, Шнайдер сыграет c Хон, Пера вышла в 1/4 финала
сегодня, 09:21Live
Алькарас о скорости кортов на «Мастерсе» в Париже: «Для болельщиков было бы лучше, если бы они были чуть медленнее»
3сегодня, 09:20
Цзюцзян (WTA). Рахимова, Зигемунд, Бузкова вышли в 1/4 финала
3сегодня, 08:41Live
Гаске после последнего матча на «Мастерсе» в Париже: «Я 130-й, и у меня не просто так сейчас этот рейтинг. Поэтому я заканчиваю»
6сегодня, 08:00
Шнайдер о том, что закончит сезон в топ-20: «Мои результаты не взлетели сразу в начале года. Это был медленный прогресс»
8вчера, 21:18
Мерида (WTA). Блинкова сыграет с Цуренко, Полина Кудерметова – с Подорошкой, Корнеева, Томлянович вышли во 2-й круг, Тихонова, Зиданшек выбыли
12вчера, 21:10
Вавринка получил wild card на турнир в Белграде
1вчера, 20:34
Котов попал в основную сетку в Белграде
2вчера, 19:18
Ко всем новостям
Последние новости
Начало матча Рублева и Шелтона задержалось из-за дымовой машины. Шелтон разгонял дым полотенцем
425 октября, 14:11Фото
Стокгольм (ATP). Вавринка, Берреттини, Давидович-Фокина, Харри, Сонего, Дьере вышли во 2-й круг, Котов, Норри, Борг выбыли
516 октября, 13:15
Алматы (ATP). Карацев, Махач, Шевченко, Эванс вышли во 2-й круг, Сафиуллин, Дакворт выбыли
2016 октября, 09:18
Нинбо (WTA). Калинская, Мирра Андреева, Мухова вышли во 2-й круг, Потапова и Александрова снялись, Шнайдер, Рахимова, Томлянович выбыли
7116 октября, 08:55
Сетка US Open-2024
38 сентября, 22:15
«Непередаваемая атмосфера. Весь стадион ждет момента, когда хрупкие девочки поднимут большую кастрюлю». Ласицкас о финале Кубка Федерации-2004
51 сентября, 19:20
Звонарева о дочке: «Она пока не в том возрасте, чтобы оценить важность кубков. Стараюсь немножко ее погрузить в историю»
71 сентября, 08:00
«Мыскина проявила себя с самой хорошей стороны. Звонарева – истинный боец». Тарпищев о финале Кубка Федерации-2004
1131 августа, 20:02
Жеребьевка одиночного US Open пройдет 22 августа
119 августа, 10:14
Сетка Олимпиады-2024
43 августа, 21:51