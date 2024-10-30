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Шнайдер о том, что закончит сезон в топ-20: «Мои результаты не взлетели сразу в начале года. Это был медленный прогресс»

14-я ракетка мира Диана Шнайдер считает, что учеба в колледже помогла ей перед полноценным переходом в WTA-тур.

«Думаю, на всех покрытиях мне помогает то разнообразие, которое я применяю. Я знаю, что в моей игре на любом покрытии есть как плюсы, так и минусы, и мне просто нужно делать все возможное, чтобы получить преимущество.

Мне кажется, мои результаты не взлетели сразу в начале года. Это был медленный прогресс, и матчи с лучшими теннисистками на крупнейших турнирах точно помогли моей игре. В 2023-м я много пропустила из-за учебы в колледже и университетского тенниса. Думаю, каждому требуется время и опыт, чтобы адаптировать свою игру, подготовиться к выступлению в туре.

[В колледже] мы тренировались так же, как в туре. Проводили много матчей, каждую неделю получали новый опыт, сталкивались с разными типами соперниц, много путешествовали. Очень активный образ жизни. Еще нам очень повезло с тренерами, которые хотели подготовить игроков к переходу в профессионалы, а не просто нацеливались на успехи в колледже. Все это придало мне больше уверенности и стало идеальной базой».

Также она оценила свои выступления в этом сезоне.

«По-моему, весь нынешний сезон был потрясающим. Но особенно я бы выделила три основных момента. Хочу подчеркнуть, что очень горжусь своей неделей в Бад-Хомбурге. Не ожидала, что смогу так здорово заиграть на траве, это стало для меня сюрпризом. Отличный турнир, я победила некоторых сильных соперниц (Анжелик Кербер, Эмму Наварро, Паулу Бадосу и Донну Векич – Спортс’’).

На US Open я вышла во вторую неделю турнира «Большого шлема»: я к этому стремилась и горжусь, что смогла достичь этого так быстро.

И само участие в Олимпиаде. Это была большая цель, и я очень рада, что получила такую возможность. Привезти домой медаль – это невероятно.

Я знаю, что способна на большее, и посмотрим, как все сложится в следующем году».

Чего Диане Шнайдер не хватает для побед над теннисной элитой?

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: официальный сайт WTA
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logoДиана Шнайдер
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