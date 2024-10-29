Мпетши Перрикар одержал шестую победу подряд и может сыграть с Хачановым
31-я ракетка мира Джованни Мпетши Перрикар в первом круге в Париже обыграл Фрэнсиса Тиафу – 6:7(5), 7:6(4), 6:3.
Француз выиграл шестой матч подряд – на прошлой неделе он взял титул в Базеле.
За место в 1/8 финала домашнего «Мастерса» Мпетши Перрикар сыграет c Кареном Хачановым или Кристофером О’Коннеллом.
Опубликовал: Кирилл Куценко
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