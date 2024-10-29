Мпетши Перрикар одержал шестую победу подряд и может сыграть с Хачановым

31-я ракетка мира Джованни Мпетши Перрикар в первом круге в Париже обыграл Фрэнсиса Тиафу – 6:7(5), 7:6(4), 6:3.

Француз выиграл шестой матч подряд – на прошлой неделе он взял титул в Базеле.

За место в 1/8 финала домашнего «Мастерса» Мпетши Перрикар сыграет c Кареном Хачановым или Кристофером О’Коннеллом .