Самая страшная подача в теннисе – у гиганта Мпетши Перрикара. Стабильно кладет за 220 км/ч!

«Я чуть не убился, пытаясь принять твою подачу», – сказал Бен Шелтон сопернику по финалу турнира в Базеле французу Джованни Мпетши Перрикару.

И это действительно так – один раз в Шелтона попала плотная подача в корпус, и ему явно было больно.

Мпетши Перрикар – один из главных прорывов в мужском теннисе в этом сезоне. Он начал год 206-м, выиграл три «Челленджера» и два турнира ATP, вышел во вторую неделю «Уимблдона» и сейчас стоит 31-м, практически гарантировав себе посев на Australian Open в начале 2025-го.

В Базеле он взял крупнейший титул в карьере – ATP 500, – обыграв по дороге трех соперников, которые стоят выше него в рейтинге, включая двух парней из топ-20. В целом его баланс против топ-20 в этом сезоне – 4:1. Единственное поражение он потерпел от Карлоса Алькараса.

И его главное оружие – конечно, подача, соответствующая его официальному росту 203 см.

ATP выложила статистику с турнира в Базеле:

● Средняя скорость первой подачи – 222 км/ч (в среднем по туру – 190);

● Средняя скорость второй подачи – 211 км/ч (в среднему по туру – 154);

● 109 эйсов, 83% выигранных мячей на первой подаче, 68% - на второй;

● Взял все 60 геймов на подаче;

● Дал соперникам создать всего три брейк-пойнта;

● В целом качество его подачи по комплексу статистических показателей оценили в 9,8 из 10.

Вообще Мпетши Перрикар – лидер этого сезона в рейтинге качества подачи. А вместе с ним в топ-5 входят Александр Зверев, Маттео Берреттини, Хуберт Хуркач и Янник Синнер.

У француза совершенно сумасшедшая статистика по эйсам – он в среднем делаем 18,6 за матч. Идущий вторым по этому показателю Хуркач – 13,8.

Другая особенность подачи Мпетши Перрикара – обилие двойных ошибок. Он делает в среднем 5,1 за матч и стоит по этому показателю третьим в туре после Дениса Шаповалова (6,5) и Александра Бублика (6,6).

По скорости в том же Базеле понятно, что француз вроде как выполняет две первых подачи. Даниил Медведев на днях рассказал об этом смешную историю – услышанную от Карена Хачанова, который играл с Джованни пару в Вашингтоне:

«На разминке они тренировали подачу, и мы знаем, что у Джованни она очень быстрая. Он не попал и говорит Карену: «Сейчас будет вторая». Карен входит в корт и получает бомбу 200 км/ч. И спрашивает: «Что это было?» А Джованни отмечает: «Я снизил скорость на 10 км/ч».

Сам Мпетши Перрикар после победы в Базеле ответил, не боится ли он двойных ошибок: «Стараюсь об этом не думать. У меня две подачи – и это два шанса сделать эйс».

При этом нужно учитывать, что на второй подаче он действительно снижает риск. Первым мячом он не попадает в 34,4% случаев, а вторым – примерно в 17,6% случаев. То есть его вторая подача примерно в два раза менее рискованная по сравнению с первой.

Мпетши Перрикар рассказывал, что смотрел много матчей так называемых подаванов, игроков, у которых все строится на подаче: Джона Изнера, Иво Карловича. И Карлович ему кажется «довольно скучным», а вот Изнер нравится – у него он хотел бы позаимствовать двуручный бэкхенд. Сам француз бьет слева одной рукой и считает, что это мешает ему развиваться на приеме.

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В целом с подачей Мпетши Перрикара можно справляться. Это наглядно продемонстрировал Лоренцо Музетти в четвертом круге «Уимблдона», когда взял ее пять раз и позволил французу сделать всего 10 эйсов.

У Шелтона в финале в Базеле тоже кое-что получалось. Вот он принимает навылет мяч, летевший со скоростью 241 км/ч.

В целом нейтрализация подачи – главная задача в матчах с французом. Конечно, в его игре есть не только пушка с подачи – еще у него неплохой первый удар, он много бегает к сетке, неплохо двигается.

С бэкхенда иногда вылетают пули.

Да и первый титул в карьере он выиграл в Лионе – на грунте. Это значит, что у него есть далеко не только подача.

Но до ее уровня остальная игра пока не дотягивает. А когда он ее подтянет, соперникам будет совсем страшно.

Фото: Gettyimages.ru /Zhe Ji, Shi Tang