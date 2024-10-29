Ник Кириос: «Сейчас 2024 год, и мы даже просто не можем нормально существовать все вместе. И вы думаете, люди построили пирамиды?»
Австралиец Ник Кириос не верит, что пирамиды построили люди.
«Как возможно то, что они все правильно измерили и все совпало?
И они делали это при помощи больших камней, которые перевозили по бревнам, это просто сумасшествие.
Почему двери такие большие? Кто должен был через них проходить, раз они настолько огромные?
Не знаю, кто это мог быть. Не думаю, что мы были на такое способны.
Сейчас 2024 год, и мы даже просто не можем нормально существовать все вместе. И вы думаете, люди построили пирамиды? Вы ненормальные, это сумасшествие.
Я скорее склоняюсь к тому, что Земля круглая, но не удивлюсь, если окажется по-другому».
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: ABC
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