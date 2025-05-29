Кудерметова и Мертенс на парном «Ролан Гаррос» обыграли Панову и Кристиан с двумя баранками
Вероника Кудерметова и Элиза Мертенс не отдали ни гейма на старте «Ролан Гаррос».
Шестые сеяные обыграли Александру Панову и Жаклин Кристиан 6:0, 6:0 и вышли во второй круг, где встретятся с Екатериной Александровой и Пейтон Стернс.
Также во второй круг вышли:
Мирра Андреева и Диана Шнайдер (4);
Камилла Рахимова и Анна Сискова;
Ирина Хромачева и Фанни Штоллар, Полина Кудерметова и Зейнеп Сенмез, Анна Блинкова и Майар Шериф выбыли с турнира.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: Спортс’’
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