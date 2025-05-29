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Кудерметова и Мертенс на парном «Ролан Гаррос» обыграли Панову и Кристиан с двумя баранками

Вероника Кудерметова и Элиза Мертенс не отдали ни гейма на старте «Ролан Гаррос».

Шестые сеяные обыграли Александру Панову и Жаклин Кристиан 6:0, 6:0 и вышли во второй круг, где встретятся с Екатериной Александровой и Пейтон Стернс.

Также во второй круг вышли:

Ирина Хромачева и Фанни ШтолларПолина Кудерметова и Зейнеп СенмезАнна Блинкова и Майар Шериф выбыли с турнира.

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: Спортс’’
logoМирра Андреева
logoДиана Шнайдер
logoЖаклин Кристиан
logoАнастасия Павлюченкова
logoЛюдмила Самсонова
logoКамилла Рахимова
logoАнастасия Потапова
logoЕкатерина Александрова
logoОльга Данилович
logoПейтон Стернс
logoФанни Штоллар
logoАнна Блинкова
logoПолина Кудерметова
logoИрина Хромачева
logoЗейнеп Сенмез
logoМайар Шериф
logoНиколь Меличар
Елена Приданкина
logoWTA
logoЭлиза Мертенс
logoВероника Кудерметова
logoРолан Гаррос
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