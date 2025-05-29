Кудерметова и Мертенс на парном «Ролан Гаррос» обыграли Панову и Кристиан с двумя баранками

Вероника Кудерметова и Элиза Мертенс не отдали ни гейма на старте «Ролан Гаррос».

Шестые сеяные обыграли Александру Панову и Жаклин Кристиан 6:0, 6:0 и вышли во второй круг, где встретятся с Екатериной Александровой и Пейтон Стернс .

Также во второй круг вышли:

Ирина Хромачева и Фанни Штоллар , Полина Кудерметова и Зейнеп Сенмез , Анна Блинкова и Майар Шериф выбыли с турнира.