Кудерметова о разгромной победе над Крейчиковой: «Все три гейма, которые я проиграла, вполне могла тоже выиграть»

Вероника Кудерметова прокомментировала успешное выступление в обоих разрядах.

Во втором круге одиночного «Ролан Гаррос » она разгромила Барбору Крейчикову (6:0, 6:3), а в первом круге парного вместе с Элизой Мертенс – Александру Панову и Жаклин Кристиан (6:0, 6:0).

– Три баранки за четыре сета в двух матчах дня – как у вас так получилось?

– Потрудиться пришлось все равно, конечно. В одиночке весь свой план на игру исполнила. Кстати, все три гейма, которые я в итоге там проиграла, вполне могла тоже выиграть. Но и так хорошо, ничего не скажешь.

– Что может быть еще лучше такого дня?

– Если в финале так сыграешь!

– Насколько сейчас вы ощущаете, что в паре способны вообще на все?

– Уровень у нашей пары правда очень высокий. Даже если что-то не получается, по среднему уровню мы выше многих других пар. Ожидания есть, да – будем работать, чтобы реализовать их, – рассказала Кудерметова корреспонденту Спортса ’’ Андрею Васильеву.