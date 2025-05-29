Синнер о том, что его символ – лис, но болельщики одеваются морковками: «Наверное, эти костюмы легче найти»
– Заранее прошу прощения за этот вопрос, но я должен его задать. На ваши матчи приходит много людей, одетых как морковки. При этом ваш логотип – лис. Вы бы хотели, чтобы в будущем они приходили в костюмах лис, или вас устраивают морковки?
– Они ведь тоже оранжевые (улыбается).
Не имеет значения. Это ведь болельщики, приятно, что меня поддерживают. Все люди делают это по-разному. История с морковкой началась еще в Вене [в 2019-м]. А мой логотип с лисом появился позже.
Наверное, костюмы морковок легче найти (улыбается).
– Вам нравится?
– Это забавно (улыбается). Но на корте я почти не смотрю по сторонам, стараюсь сосредоточиться. Я не считаю, сколько моих болельщиков пришло на трибуны.
Но это мило. И людям тоже нравится. Сразу видно, кого за кого они болеют. Мне приятно, что есть люди, которые меня поддерживают, – сказал Синнер на пресс-конференции.
Люди-морковки – фанаты Синнера. Они звезды соцсетей, и их специально привозят на турниры