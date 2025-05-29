Синнер о том, что его символ – лис, но болельщики одеваются морковками: «Наверное, эти костюмы легче найти»

Янник Синнер не против, чтобы фанаты приходили на его матчи в костюмах морковок.

– Заранее прошу прощения за этот вопрос, но я должен его задать. На ваши матчи приходит много людей, одетых как морковки. При этом ваш логотип – лис. Вы бы хотели, чтобы в будущем они приходили в костюмах лис, или вас устраивают морковки?

– Они ведь тоже оранжевые (улыбается) .

Не имеет значения. Это ведь болельщики, приятно, что меня поддерживают. Все люди делают это по-разному. История с морковкой началась еще в Вене [в 2019-м]. А мой логотип с лисом появился позже.

Наверное, костюмы морковок легче найти (улыбается) .

– Вам нравится?

– Это забавно (улыбается) . Но на корте я почти не смотрю по сторонам, стараюсь сосредоточиться. Я не считаю, сколько моих болельщиков пришло на трибуны.

Но это мило. И людям тоже нравится. Сразу видно, кого за кого они болеют. Мне приятно, что есть люди, которые меня поддерживают, – сказал Синнер на пресс-конференции.

Люди-морковки – фанаты Синнера. Они звезды соцсетей, и их специально привозят на турниры