Сегодня день рождения Тэйлора Фрица
Сегодня, 28 октября, 27 лет исполняется шестой ракетке мира Тэйлору Фрицу.
Фриц – финалист US Open-2024. Он стал первым американским финалистом ТБШ после Энди Роддика в 2009-м.
Всего у него восемь титулов уровня основного тура, в том числе один – на «Мастерсах» (Индиан-Уэллс-2022).
За девять лет карьеры американец заработал более $18 млн призовых.
Ребенок в 19, мама из топ-10, звездная девушка, финал US Open – что нужно знать о Тэйлоре Фрице?
Опубликовано: Алёна Майорова
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