Сегодня день рождения Тэйлора Фрица

Сегодня, 28 октября, 27 лет исполняется шестой ракетке мира Тэйлору Фрицу.

Фриц – финалист US Open-2024. Он стал первым американским финалистом ТБШ после Энди Роддика в 2009-м.

Всего у него восемь титулов уровня основного тура, в том числе один – на «Мастерсах» (Индиан-Уэллс-2022).

За девять лет карьеры американец заработал более $18 млн призовых.

Ребенок в 19, мама из топ-10, звездная девушка, финал US Open – что нужно знать о Тэйлоре Фрице?