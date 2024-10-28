Рейтинг ATP. Алькарас вернулся на вторую строчку, Дрэйпер впервые вошел в топ-15, Мпетши Перрикар – в топ-35

Победитель ATP 500 в Вене Джек Дрэйпер дебютировал как №15.

21-летний чемпион турнира в Базеле Джованни Мпетши Перрикар впервые поднялся на 31-ю строчку.

Карлос Алькарас снова стал второй ракеткой мира.

PIF ATP Rankings

Положение на 28 октября 2024