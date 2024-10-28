  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Рейтинг ATP. Алькарас вернулся на вторую строчку, Дрэйпер впервые вошел в топ-15, Мпетши Перрикар – в топ-35
4

Рейтинг ATP. Алькарас вернулся на вторую строчку, Дрэйпер впервые вошел в топ-15, Мпетши Перрикар – в топ-35

Победитель ATP 500 в Вене Джек Дрэйпер дебютировал как №15.

21-летний чемпион турнира в Базеле Джованни Мпетши Перрикар впервые поднялся на 31-ю строчку.

Карлос Алькарас снова стал второй ракеткой мира.

PIF ATP Rankings

Положение на 28 октября 2024

Место Теннисист (страна) Очки
1 (1) Янник Синнер (Италия) 11420
2 (3) Карлос Алькарас (Испания) 7120
3 (2) Александр Зверев (Германия) 6805
4 (4) Новак Джокович (Сербия) 6210
5 (5) Даниил Медведев (Россия) 5230
6 (6) Тэйлор Фриц (США) 4335
7 (7) Андрей Рублев (Россия) 4070
8 (8) Каспер Рууд (Норвегия) 3855
9 (9) Григор Димитров (Болгария) 3740
10 (10) Алекс де Минаур (Австралия) 3725
15 (18) Джек Дрэйпер (Великобритания) 2800
19 (23) Бен Шелтон (США) 2330
21 (24) Карен Хачанов (Россия) 2225
27 (19) Феликс Оже-Альяссим (Канада) 1680
31 (50) Джованни Мпетши Перрикар (Франция) 1519
36 (41) Маттео Берреттини (Италия) 1370
59 (60) Роман Сафиуллин (Россия) 888
73 (75) Павел Котов (Россия) 745
78 (89) Таро Даниэль (Япония) 724
80 (95) Денис Шаповалов (Канада) 718
92 (103) Адам Уолтон (Австралия) 636
96 (114) Отто Виртанен (Финляндия) 618
149 (169) Стэн Вавринка (Швейцария) 393
313 (316) Аслан Карацев (Россия) 163
Опубликовано: Алёна Майорова
рейтинги
logoATP
logoКарлос Алькарас
logoДжек Дрэйпер
logoДжованни Мпетши Перрикар
Рекомендуем
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Наньчан (WTA). 1-й круг. Рахимова играет с Мартич, Приданкина – с Зайдель
сегодня, 06:08Live
Париж (ATP). 1-й круг. Циципас сыграет с Карбаллес-Баэной, Бублик – с Фоньини, Сонего – с Харри
3вчера, 21:36
Шелтон – Мпетши Перрикару: «Я чуть не убился, пытаясь принять твою подачу»
вчера, 20:05
Швентек прилетела в Эр-Рияд
19вчера, 18:44Фото
Хачанов о поражении от Дрэйпера: «Поначалу казалось, что я играю против PlayStation»
3вчера, 17:29
Базель (ATP). Мпетши Перрикар выиграл второй титул в сезоне и в карьере
57вчера, 16:11
Шелтон принял навылет подачи Мпетши Перрикара, выполненные со скоростью 236 км/ч и 241 км/ч
6вчера, 16:00Видео
Дрэйпер прервал 8-матчевую победную серию Хачанова и впервые выиграл турнир ATP 500
10вчера, 14:51
Вена (ATP). Финал. Хачанов проиграл Дрэйперу
62вчера, 14:47
Джон Изнер: «Если бы я вернулся, то мог бы войти в топ-100»
9вчера, 13:02
Ко всем новостям
Последние новости
Начало матча Рублева и Шелтона задержалось из-за дымовой машины. Шелтон разгонял дым полотенцем
425 октября, 14:11Фото
Стокгольм (ATP). Вавринка, Берреттини, Давидович-Фокина, Харри, Сонего, Дьере вышли во 2-й круг, Котов, Норри, Борг выбыли
516 октября, 13:15
Алматы (ATP). Карацев, Махач, Шевченко, Эванс вышли во 2-й круг, Сафиуллин, Дакворт выбыли
2016 октября, 09:18
Нинбо (WTA). Калинская, Мирра Андреева, Мухова вышли во 2-й круг, Потапова и Александрова снялись, Шнайдер, Рахимова, Томлянович выбыли
7116 октября, 08:55
Сетка US Open-2024
38 сентября, 22:15
«Непередаваемая атмосфера. Весь стадион ждет момента, когда хрупкие девочки поднимут большую кастрюлю». Ласицкас о финале Кубка Федерации-2004
51 сентября, 19:20
Звонарева о дочке: «Она пока не в том возрасте, чтобы оценить важность кубков. Стараюсь немножко ее погрузить в историю»
71 сентября, 08:00
US Open: Фрэнсис Тиафу – Алексей Попырин прямая трансляция матча 02.09.2024
31 августа, 21:14Пользовательская новость
«Мыскина проявила себя с самой хорошей стороны. Звонарева – истинный боец». Тарпищев о финале Кубка Федерации-2004
1131 августа, 20:02
Жеребьевка одиночного US Open пройдет 22 августа
119 августа, 10:14