Рейтинг ATP. Алькарас вернулся на вторую строчку, Дрэйпер впервые вошел в топ-15, Мпетши Перрикар – в топ-35
Победитель ATP 500 в Вене Джек Дрэйпер дебютировал как №15.
21-летний чемпион турнира в Базеле Джованни Мпетши Перрикар впервые поднялся на 31-ю строчку.
Карлос Алькарас снова стал второй ракеткой мира.
Положение на 28 октября 2024
|Место
|Теннисист (страна)
|Очки
|1 (1)
|Янник Синнер (Италия)
|11420
|2 (3)
|Карлос Алькарас (Испания)
|7120
|3 (2)
|Александр Зверев (Германия)
|6805
|4 (4)
|Новак Джокович (Сербия)
|6210
|5 (5)
|Даниил Медведев (Россия)
|5230
|6 (6)
|Тэйлор Фриц (США)
|4335
|7 (7)
|Андрей Рублев (Россия)
|4070
|8 (8)
|Каспер Рууд (Норвегия)
|3855
|9 (9)
|Григор Димитров (Болгария)
|3740
|10 (10)
|Алекс де Минаур (Австралия)
|3725
|15 (18)
|Джек Дрэйпер (Великобритания)
|2800
|19 (23)
|Бен Шелтон (США)
|2330
|21 (24)
|Карен Хачанов (Россия)
|2225
|27 (19)
|Феликс Оже-Альяссим (Канада)
|1680
|31 (50)
|Джованни Мпетши Перрикар (Франция)
|1519
|36 (41)
|Маттео Берреттини (Италия)
|1370
|59 (60)
|Роман Сафиуллин (Россия)
|888
|73 (75)
|Павел Котов (Россия)
|745
|78 (89)
|Таро Даниэль (Япония)
|724
|80 (95)
|Денис Шаповалов (Канада)
|718
|92 (103)
|Адам Уолтон (Австралия)
|636
|96 (114)
|Отто Виртанен (Финляндия)
|618
|149 (169)
|Стэн Вавринка (Швейцария)
|393
|313 (316)
|Аслан Карацев (Россия)
|163
Опубликовано: Алёна Майорова
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