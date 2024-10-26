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Циньвэнь Чжэн вышла в пятый финал в сезоне

Седьмая ракетка мира Циньвэнь Чжэн стала финалисткой турнира в Токио. Она обыграла №16 Диану Шнайдер – 7:6(5), 6:3.

Китаянка вышла в финал пятый раз в сезоне и девятый в карьере. В 2024-м она побеждала в Палермо и на Олимпиаде.

За пятый титул Чжэн сыграет с Софией Кенин.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: tennisabstract.com
logoWTA
logoToray Pan Pacific Open
logoЦиньвэнь Чжэн
logoДиана Шнайдер
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