Циньвэнь Чжэн вышла в пятый финал в сезоне
Седьмая ракетка мира Циньвэнь Чжэн стала финалисткой турнира в Токио. Она обыграла №16 Диану Шнайдер – 7:6(5), 6:3.
Китаянка вышла в финал пятый раз в сезоне и девятый в карьере. В 2024-м она побеждала в Палермо и на Олимпиаде.
За пятый титул Чжэн сыграет с Софией Кенин.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: tennisabstract.com
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