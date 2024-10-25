Шаповалов попал мячом в голову судье на вышке в 1/4 финала в Базеле

Денис Шаповалов попал мячом в голову судье на вышке Мохамеду Лайани в четвертьфинале в Базеле. Канадец неудачно принял подачу Джованни Мпетши Перрикара.

После этого он пожал Лайани руку.

В 2017-м Шаповалов на Кубке Дэвиса расстроился, выбил мяч с корта и попал в глаз судье на вышке . После этого канадца дисквалифицировали с матча.