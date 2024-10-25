Музетти обыграл Зверева второй раз в сезоне. Это единственные победы итальянца над топ-5

Лоренцо Музетти в четвертьфинале турнира в Вене обыграл третью ракетку мира Александра Зверева со счетом 2:6, 7:6(5), 6:4. Во втором сете при счете 5:5 у немца был тройной брейк-поинт на подаче Музетти.

Для итальянца эта победа стала второй победой над игроком из топ-5 в сезоне и карьере. Ранее на Олимпиаде в Париже Музетти также обыграл Зверева – 7:5, 7:5.

Итальянец вышел в седьмой полуфинал в сезоне. За выход в финал в Вене он поборется с Джеком Дрэйпером, которому уступает в личном противостоянии 0:1. Также он проиграл Дрэйперу на молодежном итоговом турнире ATP в 2022-м.