Третья ракетка мира Александр Зверев в первом круге в Вене обыграл Йоэля Шверцлера (WC) – 6:2, 6:2.

Для немца эта победа стала 60-й в сезоне-2024. Ранее этот рубеж преодолел Янник Синнер (65).

Зверев второй раз в карьере выиграл 60 матчей в сезоне. Ранее ему это удавалось в 2018 году.

Дальше он сыграет с Алексом Микельсеном или Маркосом Гироном.