Елена Джокович о детях: «Я слышала, как они говорят: «Знаешь, кто мой папа?» 

Елена Джокович рассказал, как дети Новака относятся к известности отца.

Стефану 10 лет, а Таре – 7.

«Они очень маленькие, так что они не понимают многих важных вещей, касающихся того, как [их отца] видят другие люди. Но они понимают, что он упорно работает и его очень уважают. Потому что они видят, что он ездит по миру и у него много болельщиков, видят, как много на него обращают внимания. Так что это они понимают.

И я слышала, как они говорят: «Знаешь, кто мой папа?» Это такое детское хвастовство, но другой смысл познается благодаря работе фонда. Ведь именно этого хочет и Новак – чтобы его наследие изменило мир для детей. Ведь когда-то в детстве у него была мечта, и он ее осуществил».